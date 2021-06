Matthew McConaughey wees filmrol van 12 miljoen euro af: “Ik wil uitgedaagd worden en niet enkel zonder shirt spelen”

CelebritiesHoewel rollen in romantische komedies Matthew McConaughey (51) een riante bankrekening bezorgden, had de acteur er op een gegeven moment genoeg van. Dat bekende hij in een interview met de Amerikaanse zanger Tim McGraw voor een radioshow op Apple Music Country.

“Luister, ik woon in Malibu en ga elke dag zonder shirt aan surfen. Logisch dat ze dan bij mij uitkomen voor een rom-com. En ik ben daar heel eerlijk over hoor, zonder die rollen had ik nooit de huizen aan het strand kunnen huren en het leven kunnen leiden dat ik leid. Daar schaam ik me absoluut niet voor. Maar op een gegeven moment merkte ik dat het een beetje op de automatische piloot ging als ik gevraagd werd voor weer zo’n soort rol. Dan dacht ik: oh prima, ik kan morgen beginnen als dat nodig is. En dat begon me tegen te slaan, want ik wil juist graag nerveus zijn over iets en me afvragen hoe ik dit ga doen. Ik wil uitgedaagd worden en dat was niet meer het geval met die romantische rollen,” aldus Matthew.

Volledig scherm Matthew McConaughey aan het zwemmen in Miami. © WireImage

Dieper en serieuzer

De 51-jarige Texaan speelde ondermeer met Jennifer Lopez in ‘The Wedding Planner’ (2001) en Kate Hudson in ‘How To Love A Guy In 10 Days’ (2003), om daarna nog een aantal romantische komedies te maken. Uiteindelijk leidde het ertoe dat de acteur dat genre niet meer wilde doen, maar hoe harder hij ‘nee’ zei, hoe hoger de bedragen werden die de filmstudio’s hem boden. “Ze begonnen bijvoorbeeld op 6,5 miljoen euro, om het bedrag dan op te schroeven naar 8 en 10 miljoen euro. Dan zei ik opnieuw dat ik het project niet wilde doen, waarna ik 12 miljoen kreeg aangeboden. Ik ga niet zeggen om welk project het in dit geval gaat, maar ik bleef bij mijn standpunt en heb het aanbod geweigerd. Toen hadden ze wel door dat ik het echt niet meer wilde doen.”

In de daarop volgende 15 maanden kwam er geen enkel aanbod binnen en dacht Matthew er zelfs over om iets heel anders te gaan doen. “Ja, ik heb serieus overwogen om football coach op een middelbare school te worden, omdat dat me leuk leek. Maar dat was niet nodig omdat ik mezelf spiritueel gevonden had en ervoor had gekozen een andere weg in te slaan qua acteren. En ineens kreeg ik andere rollen, die dieper en serieuzer waren, aangeboden. Het feit dat ik twee jaar lang onder de radar ben verdwenen is uiteindelijk het beste dat me is overkomen.”

