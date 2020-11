Matthew McConaughey praatte acht jaar lang niet met z'n moeder: “Ze genoot meer van m'n roem dan ikzelf”

Matthew McConaughey en z'n moeder Kay schoven onlangs aan in ‘Red Table Talk’, dat gepresenteerd wordt door Jada Pinkett-Smith, Willow Smith en diens oma, Adrienne Banfield Norris. Ze vertelden er onder meer over de moeilijke periode die ze hebben doorgemaakt. Die begon in 1996, na de release van ‘A Time To Kill’. Plots was Matthew beroemd, en Kay kon daar moeilijk mee om. “Het was niet langer mijn moeder die de telefoon opnam", legt Matthew uit. “Het was een fan van mijn beroemdheid. Ik probeerde op dat moment nog om zelf in het reine te komen met die beroemdheid, en deelde dus dingen met haar. Maar sommige dingen die ik verteld had, waren dan drie dagen later in het nieuws te zien.”

Op een bepaald moment kwam de tv-show ‘Hard Copy’ naar z'n geboortedorp in Texas. Toen Matthew - gewaarschuwd door een vriend - de tv aanzette, zag hij hoe z'n eigen moeder de roddeljournalisten rondleidde. “Mijn mama keek recht in de camera en zei bijvoorbeeld: ‘Hier is het bed waarin ik hem betrapt heb met Michelle. Wat geen probleem was, want het is niet blijven duren. En hier is de badkamer. Natuurlijk heb ik hem hier eens betrapt terwijl hij je-weet-wel-wat aan het doen was.' En ik zit daar maar te denken: ‘Holy shit, mama!’” Tijdens het kijken belde Matthew z'n moeder op. “Natuurlijk is zij ook aan het kijken en hoor ik op de achtergrond hetzelfde geluid. En ze zei: ‘Ik dacht dat je het niet te weten zou komen.’"

Daarna verbrak Matthew al het contact met Kay. Pas toen hij op een stabiel punt in z'n carrière gekomen was, kwamen ze opnieuw dichter bij elkaar. “Mijn boot was zo goed gebouwd, dat ik dacht dat zij hem niet meer kon laten zinken", legt hij uit. “Daarna heb ik de controle helemaal losgelaten en gezegd: ‘Mama, ga maar mee op die rode loper. Praat met iedereen, vertel alle verhalen die je maar wil.’ Sindsdien gaat het geweldig.” Kay geeft in ieder geval ook toe dat ze fout zit: “Ik genoot meer van z'n beroemdheid dan hij."

Lees ook: