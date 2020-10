Matthew McConaughey doet schokkende onthulling in zijn memoires: “Ik werd seksueel misbruikt tijdens mijn kinderjaren”

‘Greenlights’ was voor McConaughey een enorm belangrijk project. “Ik ben 52 dagen in mijn eentje naar de woestijn getrokken, zonder elektriciteit, om het te schrijven”, zegt hij trots. “Ik heb 36 jaar lang een dagboek bijgehouden. Het was mijn vrouw die me uiteindelijk een schop onder mijn kont gaf en zei: ‘Je hebt het al jaren over je memoires! Dus doe iets met die 36 jaar en maak dat je weg bent’. Kort daarna ben ik vertrokken.”