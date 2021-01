Matthew - Marcel Lubbermans - Lewis kijkt niet graag naar de ‘Harry Potter’-films

Matthew Lewis kroop van 2001 tot 2011 in de huid van Marcel Lubbermans in de ‘Harry Potter-films. Zijn rol in de saga maakte van hem een echte ster, maar toch heeft de acteur gemengde gevoelens over zijn aandeel in de film. “Het is moeilijk voor mij omdat ik veel van mijn eigen persoonlijkheid herken in het personage”, klinkt het in The New York Times.