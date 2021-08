Matt Damon licht uitspraken over homofoob taalgebruik toe: “Nog nooit in mijn leven heb ik iemand een flikker genoemd”

CelebritiesMatt Damon (50) ligt nu al enkele dagen onder vuur. In een recent interview vertelde de acteur dat hij nog maar recent gestopt is met het woord ‘faggot’ ofwel flikker, een scheldwoord voor homoseksuele mannen, te gebruiken. Alleen bleek die uitspraak niet helemaal te kloppen en in een nieuw statement licht Damon zijn uitspraken over homofoob taalgebruik wat meer toe.

“Nog nooit in mijn leven heb ik iemand een flikker genoemd”, aldus Matt Damon in een nieuw statement. De acteur schept duidelijkheid nadat een uitspraak van hem in een interview met The Sunday Times verkeerd werd geïnterpreteerd. In zijn gesprek met de Britse krant vertelde Damon dat de term flikker vaak gebruikt werd toen hij nog een kind was, maar dan wel in een andere context. Vervolgens bracht de acteur een kleine rel op gang door te zeggen dat hij de term enkele maanden geleden in een mop had gebruikt, maar dat zijn dochter hem gecorrigeerd had.

Verkeerd keelgat

Heel wat mensen konden absoluut niet lachen met de uitspraak van Matt Damon en de acteur kreeg na zijn interview bakken kritiek over zich heen. Damon stuurde op zijn beurt nu een statement naar The Hollywood Reporter om de situatie recht te zetten. In zijn verklaring maakt de acteur duidelijk dat hij het woord flikker zelf nog nooit gebruikt heeft. “In een recent interview heb ik wat meer verteld over een discussie die ik had met mijn dochter. Ik probeerde haar uit te leggen dat er op vlak van dergelijk taalgebruik al een hele hoop vooruitgang is gemaakt. Toen ik jong was, hoorde ik het woord overal en in 2003 zat het zelfs verwerkt in een script van een film waar ik toen in meespeelde.”

Daarnaast gaf de acteur nog aan dat hij ontzettend trots was op zijn dochter omdat ze begreep waarom het woord pijnlijk is om te horen voor iemand uit de LGBTQ+-community. “Ik was het niet alleen met haar eens, maar ik was fier dat ze sociale gelijkheid zo hoog in het vaandel draagt.” Om af te sluiten, maakte Matt Damon nog duidelijk dat hij het woord flikker nog nooit zelf gebruikt had. “Ik gebruik zo’n scheldwoorden gewoonweg niet”, klink het duidelijk. “Ik begrijp dat mijn uitspraak in het verkeerde keelgat geschoten is bij sommigen, maar er is geen twijfel over mogelijk: ik steun de LGBTQ+-community voor de volle 100%.”

