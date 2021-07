Matt Damon barst in tranen uit op filmfestival van Cannes: “De start van een nieuw tijdperk”

“Ik was een beetje overdonderd", legt de acteur uit aan The Hollywood Reporter. “Ik ben gewoon zo blij dat we hier zijn dit jaar. Want ik denk dat we hierop gaan terugkijken en ons dit moment zullen herinneren waarop we uit de coronasituatie kwamen. En hoe!" Damon is dan ook dolblij dat het festival dit jaar wel kon doorgaan: “Ik vind het geweldig dat Cannes doorgaat, het voelt als de start van een nieuw tijdperk", klinkt het. “Om opnieuw samen in een zaal te zitten met 1.000 andere mensen die vreemden zijn, maar wel deel uitmaken van dezelfde gemeenschap omdat we allemaal van hetzelfde houden, was zo’n geweldige herinnering aan waarom we dit doen. De laatste keer dat ik zo’n ervaring op deze manier meemaakte, was inmiddels bijna twee jaar geleden.” En hij voegt eraan toe: “Ik had dit nooit zo kunnen appreciëren als we dit (de coronasituatie, red.) niet net allemaal hadden meegemaakt."