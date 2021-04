Matching tattoos en bedekte Playboys: deze celebs hebben beroemde peetouders

CelebritiesBij ons is het de gewoonte dat grootouders of broers en zussen meter en peter worden, maar bij celebrity's is dat een ander verhaal. Zij kiezen veel vaker een ‘celebrity friend’ als meter en peter. De meest bekende peettante is ongetwijfeld Miley Cyrus’ meter Dolly Parton. Al zijn er ook banden tussen beroemdheden die je misschien zullen verbazen.

Steven Spielberg (74) en Gwyneth Paltrow (48)

In ‘The Kelly Clarkson Show’ vertelde Gwyneth Paltrow onlangs dat filmmaker Steven Spielberg haar peetvader is en dat dat soms weleens voordelen heeft. Ze onthulde namelijk dat hij haar huwelijk met echtgenoot Brad Falchuk gefilmd heeft. “Hij heeft altijd een videocamera in zijn handen, dus op elk familiegebeuren - de Fourth of July, Thanksgiving, wat dan ook - is hij altijd aan het filmen. Hij heeft me in de loop van de jaren ook al op film vastgelegd en hij was de persoon die aan het filmen was op mijn bruiloft twee en een half jaar geleden. Ik denk dat ik een vrij goede videograaf had”, grapte de ‘Iron Man’-actrice. Spielberg werd gekozen als peetvader van Gwyneth omdat hij goed bevriend is met haar ouders, Blythe Danner en Bruce Paltrow.

Steven Spielberg en Drew Barrymore (46)

Spielberg mag serieus wat enveloppen uitdelen met de feestdagen. Ook actrice Drew Barrymore is namelijk een van zijn petekinderen. Drew werd op 7-jarige leeftijd beroemd door haar rol in de filmklassieker ‘E.T.’, geregisseerd door Spielberg, maar pas in haar tienerjaren werd hij ook haar peetvader. Naar verluidt hoopte Spielberg zo dat zijn invloed ervoor kon zorgen dat de actrice niet terug op het verkeerde pad zou raken na haar drank- en drugsverslaving. Drew beschouwt Spielberg in ieder geval als haar mentor en zegt dat de regisseur er altijd voor haar is geweest. “Ik hou van zijn consequentheid. Als hij zegt dat hij er op een bepaalde tijd voor je zal zijn, dan is dat zo. Hij heeft me nog nooit in de steek gelaten”, onthulde ze. Al kan Spielberg ook streng zijn als het moet. Toen Drew in 1995 voor Playboy poseerde, stuurde de regisseur haar een deken met een briefje waarop geschreven stond: “Bedek jezelf.” Hij voegde er ook een kopie van de bewuste Playboy bij. Drews foto’s waren daarin bedekt door t-shirts die de regisseur uit andere tijdschriften had geknipt.

Drew Barrymore en Frances Bean Cobain (28)

Ook Drew Barrymore heeft een rol als peettante. Ze is namelijk meter van Frances Bean Cobain - de dochter van Courtney Love en Nirvana-zanger Kurt Cobain, die in 1994 overleed. Drew en Courtney waren in de jaren 90 goede vriendinnen. De actrice zei ooit dat Loves rauwe en echte persoonlijkheid één van de dingen was waar ze het meest van hield. Maar in 2007 moest Drew bekennen dat hun vriendschap even op een laag pitje stond, waardoor ze al een paar jaar niet meer in Frances’ leven was. “Dat is een groot gemis voor mij”, klonk het toen. Al lijkt het er wel op dat de twee voormalige vriendinnen elkaar toch hebben teruggevonden. Courtney postte een paar weken geleden nog een liefdevolle throwback van haar en Drew op Instagram.

Dolly Parton (75) en Miley Cyrus (28)

Het bekendste duo van allemaal wordt ongetwijfeld gevormd door zangeres Miley Cyrus en Dolly Parton. Dolly maakt al lang deel uit van Miley’s leven. Ze werd namelijk gevraagd door Miley’s vader Billy Ray Cyrus om haar peettante te zijn. Dolly en hij - twee countryzangers - zijn altijd heel goed bevriend geweest. Ook tussen Miley en haar meter klikt het. Zo staan ze regelmatig samen op het podium. Miley coverde ook Partons grote hit ‘Jolene’. Voor de ‘Wrecking Ball’-zangeres is de iconische countryster een ‘geweldig rolmodel’. “Als je Dolly niet leuk vindt dan ben je raar. En als ik je vertel dat je raar bent dan is er echt iets mis, want ik ben een van de raarste mensen op de planeet”, grapte Miley ooit in 2017. “Het is onmogelijk om niet van Dolly te houden. Ik heb zo’n geweldig rolmodel gehad als muzikant maar ook als persoon, ze is de aardigste van allemaal.”

Lady Gaga (34) en de kinderen van Elton John (74)

Uit alle beroemde vrienden die Sir Elton John heeft, kreeg Lady Gaga de eer om meter te worden van zijn zonen Zachary (10) en Elijah (8). De jongens noemen haar naar verluidt hun Gaga-moeder. Nadat ze een Oscar won voor ‘A Star Is Born’ in 2019 stuurden de kinderen haar een enorm boeket bloemen. Elton Johns man David Furnish onthulde: “Ze zeiden: ‘Als Gaga-moeder wint, moeten we haar een felicitatiebriefje sturen’ en we hebben haar inderdaad handgeschreven briefjes gestuurd, maar ook een groot boeket bloemen.” Elton John kon naar eigen zeggen geen betere peettante kiezen voor zijn kinderen. “Ze is erg direct. Ze komt wanneer ze maar kan om de jongens te bezoeken. Ze doet ze in bad, ze zingt voor ze, ze leest verhaaltjes voor. Ze is de beste peettante. Ze geeft echt om hen. Ook al leidt ze een druk leven, ze vindt altijd tijd voor hen.”

Sir Elton John en Brooklyn Beckham (22)

Sir Elton John is zelf ook een beroemde peetouder, en dat voor een flink aantal kinderen van zijn celebrity-vrienden. Een daarvan is Brooklyn Beckham. David en Victoria Beckham riepen de ‘Rocket Man’-zanger op om peter te worden van hun oudste zoon Brooklyn en hun zoon Romeo (18), die de muzieklegende ‘nonkel Elton’ mogen noemen. Elton John en Victoria Beckham leerden elkaar kennen bij de opnames van de Spice Girl-film ‘Spice World’. Er ontstond een hechte vriendschap tussen de twee nadat Elton een paar keer samen met de Spice Girls had opgetreden. Posh wist dus al snel wie ze als peetvader zou kiezen bij de geboorte van Brooklyn. John is duidelijk dol op die rol. Hij is aanwezig op alle grote en belangrijke momenten van zijn peetzonen.

Eva Longoria (46) en Harper Beckham (9)

Nog een Beckham met een bekende peettante. Natuurlijk, want de Beckhams hebben een telefoonboek vol A-list beroemdheden. Het is dus geen verrassing dat Victoria’s beste vriendin Eva Longoria de eer kreeg om peettante te worden van hun dochter Harper. De ‘Desperate Housewives’-ster en Victoria raakten bevriend in 2007, toen de Beckhams naar Los Angeles verhuisden, waar Beckham voor LA Galaxy speelde. Eva was naar verluidt dolblij dat ze gevraagd werd om Harpers meter te worden. “Toen Victoria me vroeg om Harpers peettante te zijn heb ik natuurlijk ja gezegd,” vertelde ze in een eerder interview. “Ik was absoluut opgewonden. Harper is gewoon schattig.” De twee worden dan ook vaak samen gezien meidentripjes.

Dame Joan Collins (87) en Cara Delevingne (28)

Cara Delevingnes beroemde peetouder is Dame Joan Collins. ‘Dynasty’-legende Collins is al haar hele leven bevriend met de ouders van het model. Cara was volgens Joan een ‘geweldig kind’ toen ze opgroeide. In een gesprek met Tatler grapte Dame Joan: “Cara was een geweldig kind. Haar favoriete uitdrukking was ‘van mij’. Dat is typisch voor de jongste van drie: ‘Van mij, van mij’.” Toen Cara haar vertelde dat ze wilde gaan acteren, zei Collins bruutweg: “Niet doen. Dat is wat ik altijd tegen Cara zeg. Vanaf het moment dat ze zei dat ze actrice wilde worden - toen ze een jaar of 16 was - zei ik tegen haar: ‘Weet je wat Jack Nicholson zegt in die film ‘As Good As It Gets’? ‘Net wat de wereld nodig heeft: nog een actrice’.” Collins voegde eraan toe: “Nee, ik zei tegen haar: ‘Leer gewoon je tekst en wees zo eerlijk mogelijk.’” Dat advies heeft Cara duidelijk in haar achterhoofd gehouden. Ze was al te zien in films als ‘Anna Karenina’ en ‘Paper Towns’.

Jamie Lee Curtis (62) en Jake Gyllenhaal (40)

Ouders die beroemde vrienden hebben, het is een terugkerende trend onder de opgenoemde peetouders hier. Ook Jamie Lee Curtis was goed bevriend met de vader en moeder van Jake Gyllenhaal, regisseur Stephen Gyllenhaal en scenarioschrijfster Naomi Foner. Daarom mocht ze peettante worden van hun zoon. Het was trouwens Jake die ervoor zorgde dat Curtis 40 jaar nadat de film ‘Halloween’ uitkwam, haar rol als Laurie Strode - nu een grootmoeder - in de sequel hernam. Daarvoor reisde Jake helemaal af naar de bergen waar Curtis op vakantie was om haar koste wat het kost te overtuigen van het voorstel van de regisseur. Met succes. Jake zelf is ook peetouder, van Matilda, de dochter van Heath Ledger en Michelle Williams.

Macaulay Culkin (40) en Paris Jackson (22)

Paris Jacksons peetvader is niemand minder dan ‘Home Alone’-ster Macaulay Culkin. De acteur was goed bevriend met haar overleden vader Michael Jackson, die hem daarom vroeg om peetouder te worden van zijn kinderen. Sindsdien zijn Macaulay en Paris heel close gebleven. Toen Paris zelf in het publieke leven stapte, gaf hij haar één raad: “Vergeet niet om gek te doen, vergeet niet om iets mee te nemen van deze hele ervaring, en vergeet niet om iets in je mouw te steken.” Met dat laatste verwijst hij naar een onschuldig grapje tussen hem en Paris. Macaulay vertelde ooit dat hij zijn neiging om lepels te stelen aan Paris had doorgegeven. Nu geven ze elkaar altijd lepels als cadeau. Ze hebben zelfs allebei een tatoeage van een lepel op hun arm.

Michael Jackson en Nicole Richie (39)

Nicole Richie kreeg van haar adoptievader Lionel Richie niet één, maar twee peetvaders: Michael Jackson en de Grammy Award-winnende platenproducer Quincy Jones. Lionel en Michael, die in 2009 overleed, waren namelijk erg goed bevriend en werkten nauw samen aan hits als ‘We Are The World’. In 2003, toen Michael Jackson in opspraak kwam rond een pedofilieschandaal, verdedigde Nicole haar peetvader openlijk. “Een groep van ons sliep allemaal in dezelfde kamer,” zei ze toen. “Het was niets meer dan een volwassene die weer kind wilde zijn. Ik ben met hem opgegroeid. Ik heb er vele avonden en dagen doorgebracht.” Nicole meende ook dat ze haar mond niet zou gehouden hebben moest Jackson iets bij haar geprobeerd hebben. “Ik ben geen stil persoon,” zei ze. “Als er iets aan de hand was, zou ik het mijn ouders vertellen. Maar mijn ouders zouden me nooit in handen geven van iemand waarvan ze dachten dat het gevaarlijk was. Ik heb nooit klachten gehad, en weet je, ik hou van hem.”

Bono (60) en Vivienne en Knox Jolie-Pitt (12)

De tweeling Vivienne en Knox (12), kinderen van Angelina Jolie en Brad Pitt, kregen met U2-zanger Bono een coole rocker als peetvader. Een bron vertelde aan de Sunday Mirror destijds: “Brad en Angie vinden Bono geweldig. Ze zijn al jaren vrienden. Brad is een enorme U2-fan en vertelde Bono hoezeer hij hem bewonderde toen ze een paar jaar geleden op een feestje aan elkaar werden voorgesteld.” Sindsdien hebben de twee een vriendschap opgebouwd en werd Bono gevraagd om peter te worden van de tweeling. Hoe het met hun vriendschap staat na de scheiding tussen Pitt en Jolie is niet geweten.

