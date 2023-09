“Marvel-acteur Chris Evans in het geheim getrouwd met 16 jaar jongere vriendin”

De geruchten over hun relatie deden de ronde sinds november 2022, toen Chris en Alba voor het eerst samen werden gespot in New York. “Ze zijn verliefd en Chris is nog nooit zo gelukkig geweest”, stelde een bron aan ‘People'. “Zijn familie en vrienden zijn allemaal dol op haar.” Alba Baptista is voornamelijk bekend van haar hoofdrol in de Netflixreeks ‘Warrior Nun’. De serie werd oorspronkelijk in december 2022 geannuleerd door de streaminggigant, maar dankzij een intense fancampagne via sociale media, komt er dan toch een vervolg. “Ik ben blij om aan te kondigen dat ‘Warrior Nun’ terugkeert als een filmtrilogie. Drie speelfilms”, aldus Dean English, de uitvoerend producent van de reeks.