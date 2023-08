Martha Stewart onder vuur omdat ze cocktails maakt van ijsberg uit Groenland

Celebrities Waarom Gwyneth Paltrow en Martha Stewart in een ‘open oorlog’ verwikkeld zitten

Gerommel in de keuken. Het zit er bovenarms op tussen Gwyneth Paltrow (47) en Martha Stewart (78) en dat zal de wereld geweten hebben. De twee zitten al jaren in een ‘open oorlog’ verwikkeld, omdat Paltrow met haar lifestylewebsite Goop net iets te dicht in de buurt komt van Martha’s eigen bedrijvigheden. En nu ‘de Tante Kaat van de Verenigde Staten’ Gwyneth openlijk op de korrel nam tijdens een talkshow, laaien de gemoederen weer hoog op.