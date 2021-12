Marketingmachine BTS stopt er even mee, en dat is niet verwonderlijk: “Koreaanse popwereld is bikkelhard”

Celebrities George Clooney over het ongeluk dat hem bijna fataal werd: “Het voelde aan als mijn laatste minuten”

De 60-jarige acteur George Clooney werd in 2018 in Sardinië aangereden door een auto. Dat gebeurde toen ze opnames aan het draaien waren voor de Amerikaanse miniserie ‘Catch-22’. “Dat was het meest angstaanjagende moment van mijn leven”, vertelt Clooney in de Britse krant ‘The Sunday Times’.

