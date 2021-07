Mark Wahlberg kreeg het zwaar te verduren: “Ik moest 11.000 calorieën per dag eten, na een uur was ik het al beu”

Chicken nuggets en kippenbouten en nog zes blikjes bier erbij. Acteur Mark Wahlberg zag het volledig zitten om aan te komen voor zijn nieuwe filmrol. Maar dat sloeg dik tegen toen hij een dieet voorgeschoteld kreeg van een gespecialiseerde chef-kok. Die zorgde ervoor dat Mark weliswaar calorierijk voedsel binnenkreeg, maar lette er ook op of het gezond was. De acteur kwam een maand geleden al dertien kilo bij en wilde daar nog negen bij doen, een doel dat hij intussen bereikt heeft. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, zo vertelt Wahlberg in ‘The Tonight Show’: “Helaas moest ik twee weken lang iedere dag 7.000 calorieën binnenkrijgen en daarna nog twee weken lang 11.000 calorieën”, vertelde hij aan Jimmy Fallon over de voorbereiding op zijn rol.

“Het was ongeveer een uur leuk, maar fysiek is het zo moeilijk.” Volgens Wahlberg is afvallen een stuk makkelijker dan moeten aankomen. “Je eet gewoon niet en gaat sporten, maar dit. Zelfs als je vol zit, moet je eten. Ik moest om de drie uur eten, het was echt niet leuk.” Hij had wel één belangrijke trigger om zo snel mogelijk aan te komen: “We hadden maar 30 dagen om de film op te nemen en dus wilde ik er echt invliegen. Daarnaast was ik ook zo gek om een groot deel van de film zelf te financieren. Dus ik wist dat er veel van mezelf afhing en dan krijg je dingen vrij snel voor elkaar”, lachte hij.