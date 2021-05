Mark Wahlberg komt 13 kilo bij in drie weken voor nieuwe film

Voor zijn nieuwe film kruipt Mark in de huid van Father Stuart Long, een bokser die na enkele blessures en een motorongeval priester werd. Daarvoor moest de acteur enkele kilo’s bijkomen. Een maand geleden vertelde Mark in de talkshow van Jimmy Kimmel nog dat hij ernaar uitkeek om elke dag 20 kipnuggets en kippenbouten te eten, met zes blikjes bier erbij. Het klinkt als een leuke manier om te verzwaren, maar uiteindelijk is de acteur niet op die manier aan zijn extra kilo’s gekomen. In zijn Instagrampost, waarin hij toont hoe hard zijn afgetrainde lichaam veranderd is, bedankt de acteur chef-kok Lawrence Duncan. De chef zorgde ervoor dat Mark calorierijk maar toch gezond eten binnenkreeg, in plaats van de kipnuggets die de filmster in gedachten had. Doordat de acteur fastfood dus vermijdt, zal hij sneller afvallen en terug op zijn voormalige gewicht zitten.