Mark Hamill blij met plekje voor ‘Star Wars’-collega Carrie Fisher op Walk of Fame

CelebritiesRuim vier jaar na haar dood krijgt actrice Carrie Fisher, vooral bekend als prinses Leia uit de ‘Star Wars’-filmreeks, een plekje op de Hollywood Walk of Fame. En daar is Mark Hamill (69), die in de reeks Luke speelt, erg blij mee.

Mark Hamill, die zelf al sinds 2018 een ster op de Hollywood Walk of Fame heeft, feliciteert op Twitter de 38 nieuwe ‘buren’, die in 2022 ook zo'n ster toebedeeld krijgen. In het bijzonder roemt hij Carrie Fisher. In ‘Star Wars' speelden de twee broer en zus. “Heel veel liefde en een speciaal éénvingerig eerbetoon aan de onvergelijkbare, hilarische en brutale natuurkracht die mijn zus in de ruimte, Carrie Fisher, was. Haar ster zal eeuwig schitteren." Bij het bericht voegt hij verschillende foto’s van hen samen, waaronder eentje waarop Carrie de fotograaf de middenvinger geeft.

Fisher overleed in 2016 op 60-jarige leeftijd nadat ze onwel geworden was na een hartaanval op een vlucht van Groot-Brittannië naar de Verenigde Staten. De doodsoorzaak is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Mogelijk heeft Fishers slaapstoornis apneu een rol gespeeld bij haar overlijden. Mensen die last hebben van deze slaapstoornis stoppen, tijdens hun slaap, voor een korte periode spontaan met ademhalen. Volgens het autopsierapport leed Fisher ook aan een hartziekte en had ze drugs gebruikt. Haar overlijden zorgde ervoor dat de makers van ‘Star Wars' creatief te werk moesten gaan. Fisher had namelijk nog niet alle scènes voor ‘The Last Jedi’ opgenomen, en ook in vervolgfilm ‘The Rise of Skywalker' moest ze nog te zien zijn. Daarom werd er gekozen om niet eerder uitgegeven materiaal uit een eerdere film, ‘The Force Awakens’, te gebruiken, en de rest via special effects te doen.

Naast Fisher worden er in 2022 trouwens nog 37 andere mensen opgenomen in de Hollywood Walk of Fame. Dat zijn onder meer Francis Ford Coppola, Macaulay Culkin, Willem Dafoe, Salma Hayek, The Black Eyed Peas en Avril Lavigne.

