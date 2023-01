Marilyn Manson weer aangeklaagd voor seksueel misbruik, dit keer van minderjarig meisje: “Ze was nog maagd”

CelebritiesEen vrouw, die anoniem wenst te blijven, heeft Marilyn Manson (54) aangeklaagd wegens seksueel misbruik. Dat meldt ‘Rolling Stone’. De zanger zou de dame verschillende keren aangerand hebben toen ze nog minderjarig was. Manson is de voorbije jaren al meermaals aangeklaagd wegens seksueel misbruik, onder meer door ‘Westworld’-actrice Evan Rachel Wood (35).

Het is wel de eerste keer dat de zanger aangeklaagd wordt voor feiten die plaatsvonden tijdens de beginjaren van z'n carrière. De vrouw heeft het over verschillende verkrachtingen tijdens de jaren 90. Ook Mansons voormalige platenmaatschappijen Interscope en Nothing Records worden aangeklaagd. “Zij waren namelijk op de hoogte van z'n walgelijke gedrag en hadden moeten ingrijpen”, aldus de advocaat van de vrouw.

De aanklacht, die ‘Rolling Stone’ kon inkijken, beschrijft onder meer de eerste ontmoeting van de vrouw met de zanger, wiens echte naam Brian Warner is. “Ze zag hem voor ‘t eerst toen ze 16 was, na een concert in Dallas”, klinkt het. “Ze wachtte hem op aan z'n tourbus en hij nodigde haar en een ander jong meisje uit om binnen te komen. Op de bus heeft hij haar verkracht, en dat terwijl ze op dat moment nog maagd was. Een van z'n bandleden keek intussen gewoon toe. De vrouw had pijn, en voelde zich bang, vernederd en verward. Toen hij klaar was lachte hij naar haar . ‘Zorg dat je weg bent’, riep hij. Vervolgens bedreigde hij haar: ‘Als je hier tegen iemand iets over vertelt, vermoord ik jou en je familie.’”

Drugs en alcohol

Na afloop kreeg het meisje een nummer van Manson en bleef ze in contact met de zanger. Meermaals moedigde hij haar aan om naaktfoto’s te sturen, zo staat in de aanklacht te lezen. De artiest overtuigde haar ook om een concert bij te wonen in New Orleans, waar hij haar na afloop opnieuw verkracht zou hebben. Intussen gebruikte de vrouw steeds meer drugs en alcohol, onder meer op aanraden van Manson. “Ook toen ze meerderjarig was bleef hij haar manipuleren, uitbuiten en aanranden”, klinkt het verder.

Manson wordt intussen verdacht van mishandeling en het seksueel en emotioneel misbruiken van meerdere vrouwen, onder wie actrice Evan Rachel Wood. Zij kwamen recent naar voren met hun verhaal. Zo zou de zanger een kamer in zijn huis hebben die volledig geïsoleerd is, waarin hij vrouwen opsloot en folterde. Manson zou dat de ‘Bad Girls Room’ hebben genoemd. Het afgelopen jaar zeiden meer dan twaalf vrouwen in interviews te zijn misbruikt door Manson. Vier dienden een aanklacht in. De rocker ontkent nog altijd alle beschuldigingen en meent dat zijn carrière om zeep is geholpen door alle aantijgingen. Op de nieuwe aanklacht heeft hij nog niet gereageerd.

BEKIJK OOK. Ook actrice Evan Rachel Wood getuigde over misbruik door Marilyn Manson:

