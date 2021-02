Marilyn Manson reageert voor het eerst op ophef: “Altijd met wederzijdse toestemming”

“Brian Warner, bij het grote publiek beter bekend als Marilyn Manson, heeft me gedurende vele jaren misbruikt”, vertelde actrice Evan Rachel Wood eerder deze week op sociale media. “Hij palmde me als tiener in en heeft me jarenlang gruwelijk mishandeld. Hij brainwashte en manipuleerde me zodat ik me onderdanig zou opstellen. Maar ik ben het nu beu om in angst te leven.” Ook andere vrouwen kwamen met getuigenissen over de muzikant naar buiten, waarop Manson’s platenlabel hem abrupt liet vallen. “In het licht van de verontrustende aantijgingen door Evan Rachel Wood en andere vrouwen, die Marilyn Manson als hun misbruiker aanduiden, zal Loma Vista met onmiddellijke ingang stoppen met het promoten van zijn huidige album”, klonk het. “Vanwege deze alarmerende ontwikkelingen hebben we ook besloten om niet meer met Marilyn Manson samen te werken aan toekomstige projecten.” Ook twee acteerrollen, in ‘American Gods' en ‘Creepshow’, werden afgezegd.