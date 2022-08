Marilyn Manson quasi onherkenbaar tijdens zeldzaam uitje te midden van beschuldigingen seksueel misbruik

Geen felle make-up, geen opvallend kapsel en wat ronder dan we van hem gewoon zijn: Marilyn Manson zag er woensdagavond quasi onherkenbaar uit tijdens een uitje met zijn echtgenote Lindsay Usich in Hollywood. De muzikant, wiens echte naam Brian Hugh Warner is, hield zich de afgelopen maanden eerder gedeinsd nadat hij door verschillende vrouwen beschuldigd werd van seksueel misbruik. Drie van hen spanden ook een rechtszaak tegen hem aan. Het gaat om ‘Game of Thrones’-actrice Esmé Bianco, model Ashley Morgan Smithine en een Jane Doe, een vrouw van wie de identiteit niet bekend werd gemaakt door de autoriteiten. Ook zijn voormalige assistente was van plan om een rechtszaak tegen hem aan te spannen, maar de feiten waarvan zij gewag maakte, bleken al verjaard.

Posttraumatische stressstoornis

Bianco beweert in haar rechtszaak dat Manson haar in 2009 vastbond, sloeg met een zweep en sneed met een mes. Hij zou haar een rol beloofd hebben in een nieuwe videoclip, maar bij aankomst bleek er geen filmcrew te zijn, alleen Manson. Die verplichtte haar om 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bij hem te blijven en dwong haar om drugs en alcohol te nemen. De actrice vertelt in de documenten dat hij haar in die periode ook sloeg en zelfs elektrocuteerde. Volgens haar advocaten heeft de actrice nog steeds last van een posttraumatische stressstoornis, angsten, depressie en paniekaanvallen. De andere vrouwen hebben allemaal soortgelijke verhalen.

Volledig scherm Marilyn Manson met zijn echtgenote Lindsay Usich in Hollywood © BSR

Manson zelf ontkent de feiten, bij monde van z'n advocaten liet hij weten dat het om een “gecoördineerde aanval” gaat. “Ze willen op een oneerlijke manier munt slaan uit de #MeToo-beweging”, klonk het onder meer. Bianco zou volgens de advocaten “maandenlang bezig zijn geweest met het plannen en finetunen van deze verdraaide verhalen die geen enkele overeenkomst hebben met de realiteit”. Na het uitlekken van de beschuldigingen liet zijn management hem echter vallen en weigerde zijn platenmaatschappij om zijn aankomende werk nog uit te brengen. Zijn echtgenote, Lindsay Usich, is wél in hem blijven geloven. De twee zouden als sinds 2012 samen zijn, en stapten in 2020 in het huwelijksbootje. Ze heeft nog niet publiekelijk op de zaak gereageerd.

Smaad

De muzikant spande trouwens ook zélf een rechtszaak wegens smaad aan tegen een van zijn vermeende slachtoffers, actrice Evan Rachel Wood (34). In de documentaire ‘Phoenix Rising’ - bij ons te bekijken op Streamz - vertelde ze hoe Manson haar seksueel en emotioneel misbruikt zou hebben tijdens hun relatie, van 2006 tot 20210. Zo beweerde ze dat ze absint (een sterkedrank) kreeg op de set van de video, waarna Manson haar misbruikte. “Hij begon me tijdens een gesimuleerde seksscène te penetreren. Ik heb daar nooit mee ingestemd”, zei ze. Volgens Wood was ze nauwelijks bij bewustzijn en kon ze geen bezwaar maken tegen het vermeende seksueel overschrijdend gedrag van de zanger. “Ik voelde me er walgelijk door.”

