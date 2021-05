Marilyn Manson opnieuw aangeklaagd voor aanranding: “Hij schepte op over zijn verkrachtingen”

Walters zegt dat Manson gewelddadig tegen haar was terwijl hij onder invloed was van drugs en dat hij haar heeft aangerand. Dat is volgens website TMZ te lezen in haar aanklacht. Ook zegt de oud-assistente dat hij haar ooit dwong 48 uur achter elkaar te werken en ook opschiep over zijn misdaden. Hij vertelde haar onder meer dat hij het geweldig vond "hoe vrouwen eruitzien als ze net zijn verkracht.”

Het is de zoveelste dame die Manson beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag. De excentrieke zanger ligt al maandenlang onder vuur nadat z'n ex Evan Rachel Wood (33) begin februari via sociale media liet weten jarenlang door de ster misbruikt en mishandeld te zijn. Ze had het ondermeer over ‘martelingen met elektrische schokken’. “Hij brak me door me uit te hongeren, niet te laten slapen en mijn leven te bedreigen, soms met wapens, waardoor ik hevige paniekaanvallen kreeg en nauwelijks kon ademen of niet meer kon stoppen met trillen”, getuigde ze. “Als ik probeerde te slapen, gooide hij spullen naar me of droeg hij me op drugs te gebruiken, waardoor ik gedesoriënteerd raakte en wakker bleef, soms wel dagen.”

Manson zou dat ook gefilmd hebben. “Hij dwong me dingen te doen rond angst, pijn, marteling en vernedering en dat filmde hij. Pas als het klaar was, mocht ik slapen. In sommige tapes is te horen hoe hij dreigt mij te vermoorden, mijn vrienden of mijn familie. Hij dreigde de beelden te lekken, om me stil te houden.”

Swastika

Sinds Wood met haar verhaal naar buiten kwam, volgden er meer vrouwen met gelijksoortige getuigenissen. Begin mei diende actrice Esmé Bianco (38) nog klacht in tegen de zanger. Ze beweert dat hij haar dwong om drugs te gebruiken en haar vervolgens verkracht heeft. “Hij sloeg me, verkrachtte me, verwondde me met een mes, sloot me op in zijn ‘kamer voor stoute meisjes’ en dwong me om drugs en alcohol te gebruiken”, klinkt het. De Joodse ‘Game of Thrones’-actrice liet ook weten dat Manson ‘het grappig vond om haar tijdens de seks te snijden met een mes waar een swastika in gekerfd stond’.

De politie van Los Angeles onderzoekt de zaak. Manson zegt zelf dat hij onschuldig is. "Mijn intieme relaties zijn altijd volledig in overeenstemming geweest met gelijkgestemde partners", zei hij eerder.

Lees ook: