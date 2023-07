Marilyn Manson moet donderdag voor de rechter verschijnen wegens ‘snotincident’

Film Wie staakt er? Hoeveel verdienen die acteurs? En zal u er iets van merken? Alles wat je moet weten over de staking in Hollywood

“De héle industrie ligt nu echt stil.” Een historische gebeurtenis: de acteursbond sluit zich aan bij de Hollywoodstaking. De grote studio’s konden geen akkoord sluiten met de vakbonden, dus vanaf vandaag leggen honderden wereldberoemde acteurs het werk neer, en die gevolgen zullen we voelen tot in onze eigen zetel én cinemazaal. Grote films zoals ‘Avatar’ en shows zoals ‘The Witcher’, ‘House of the Dragon’ en ‘Stranger Things’ zijn in gevaar. Wat betekent dit voor u als kijker? Wij beantwoorden alle prangende vragen.