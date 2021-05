Marilyn Manson alweer beschuldigd van verkrachting en brainwashing: “Ik heb een monster overleefd”

CelebritiesAshley Morgan Smithline (36), een ex-vriendin van Marilyn Manson (52), beschuldigt hem van seksueel geweld en manipulatie. Ze is de zoveelste in een lange rij vrouwen daar naar voren komt met straffe getuigenissen over de shockrocker. “Hij heeft me verkracht”, onthult ze. “Hij is een monster en het is een wonder dat ik er nog ben.”

Volgens Ashley zou Manson haar misbruikt hebben tijdens hun twee jaar durende knipperlichtrelatie. Ze spreekt nu voor het eerst over het emotionele trauma dat ze door hem heeft opgelopen. “Hij sloeg me, verkrachtte me, verwondde me met een mes, sloot me op in zijn ‘kamer voor stoute meisjes’ en dwong me om drugs en alcohol te gebruiken”, klinkt het. Haar beschuldigingen klinken intussen al bekend in de oren, want maar liefst 12 andere vrouwen hebben de laatste maanden gelijkaardige verhalen over de zanger verteld.

“Hij won mijn hart met zijn eindeloze intelligentie”, verklaart Ashely de aantrekkingskracht van Manson. “Hij was heel charmant en in het begin van onze relatie was er geen vuiltje aan de lucht. Ik besloot al snel dat ik met hem wilde gaan samenwonen, zo’n gentleman. Maar achter die schone schijn ging een donkere persoonlijkheid schuil. Niet lang na mijn verhuis begon het misbruik.”

“Een monster”

“Aanvankelijk was ik te blind om te zien dat het misbruik was”, zo zegt ze. “Hij had me er zo van overtuigd dat hij me graag zag en dat hij het beste met mij voorhad. Nu besef ik dat het om grooming ging: hij probeerde me op voorhand al te brainwashen zodat hij achteraf zijn gang met mij kon gaan. Ik weet nog dat hij zei: ‘je kan niemand verkrachten die je graag ziet’, maar dat is natuurlijk onzin. Ik ben Joods, en hij vond het grappig om me tijdens de seks te snijden met een mes waar een swastika in gekerfd stond. Daarnaast begon hij me te bijten - hard - en sloeg hij me met een zweep. Ik was ervan overtuigd dat ik mezelf aan hem kon bewijzen door die pijn te doorstaan. Maar het werd steeds erger. Hij wilde een bloedpakt tussen ons sluiten: hij sneed me in mijn buik en dronk mijn bloed, en dwong me daarna om zijn bloed te drinken. Het was allemaal heel... duister. Ik heb een monster overleefd.”

Een woordvoerder van Manson ontkent haar beschuldigingen met klem. “Die relatie - voor zover het al een relatie was - heeft nog geen week geduurd.” Ashley is echter niet de enige die beweert dat Manson niet te vertrouwen is. Ook zijn ex-vriendinnen Evan Rachel Wood en Esmé Bianco beschuldigen hem van seksueel geweld en zelfs marteling.

