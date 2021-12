Mariah Carey schrijft geschiedenis met wereldwijde hit 'All I Want for Christmas Is You’

Dat Kerstmis één van de favoriete momenten is van Mariah Carey weten we al langer. Maar deze keer kreeg Carey alias de ‘Queen of Christmas’ een bijzonder kerstcadeau: de Diamond-prijs van de RIAA. De zangeres schitterde als een diamant nadat ze de Diamond-prijs in handen kon nemen. Ze won de prijs met haar wereldberoemde nummer ‘All I Want for Christmas Is You’, dat ze schreef in de jaren 90. Zo haalt ze als eerste artiest de prijs voor een vakantie nummer.