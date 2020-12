Mariah Carey reist in luxueuze camper naar haar favoriete skigebied Aspen

Celebrities Robbie Williams ‘vergiftig­de’ zichzelf door te veel vis te eten: “De dokters hadden nog nooit zoiets gezien”

17 december Vis en zeevruchten zijn niet meer in de koelkast van Robbie Williams (46) te vinden. De zanger at vroeger altijd veel vis, maar moest daar van de dokter mee ophouden omdat hij als gevolg daarvan een gevaarlijk hoge concentratie kwik in zijn lichaam had.