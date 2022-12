Mariah Carey nodigt fans uit bij haar thuis: “Je moet een keer in je leven Kerst in New York vieren”

De zangeres zelf nam de organisatie van de trip op zich, inclusief de reiskosten. Als slaapplek koos ze voor The Plaza, een prachtig hotel in hartje New York. Daar mogen de winnaars drie nachten verblijven. Verder staat er ook een veelbelovende route vol feestelijke attracties in de stad op de planning. Met als hoogtepunt een kerstfotoshoot op het terras van Mariah. “Je moet een keer in je leven Kerst in New York vieren. Daarom ben ik een samenwerking aangegaan met Booking.com om een speciale reiservaring te creëren tijdens de mooiste tijd van het jaar”, aldus de zangeres. “Voor één keer geef ik twee fans de kans om een onvergetelijke en magische ervaring te beleven. Ik hoop dat ze genieten van mijn concert in Madison Square Garden, het bezoek aan Top of the Rock, de diners in mijn favoriete restaurants en het verblijf in een luxe hotel in NYC.”