Mariah Carey mag zichzelf niet ‘Queen of Christmas’ noemen

Varianten zijn trouwens ook geen optie voor de popdiva. Carey mag zich dus ook niet de titel van ‘Princess of Christmas’ of afkorting ‘QOC’ aanmeten. Via haar bedrijf Lotion LLC probeerde ze officieel de titel als handelsmerk te registreren om die in te zetten bij merchandise.

De US Trademark Trial and Appeal Board besliste dat de benamingen enkel gebruikt kunnen worden door Elizabeth Chan, omdat zij de enige fulltime kerstartiest ter wereld is. De zangeres bracht tot nu toe twaalf platen uit met kerstmuziek en gaf haar 5-jarige dochter in het verleden al de bijnaam ‘Princess of Christmas’. Zij wilde de titel niet afstaan of delen met Mariah, daarom tekende ze verzet aan tegen haar aanvraag. “Dit was een klassiek geval van pesten”, zei Chans advocaat. Elizabeth zelf vertelde aan ‘Page Six’: “Ik deed dit om Kerstmis te beschermen. Kerstmis draait niet om één persoon, het gaat om iedereen. Ik zette mijn leven in het teken van hoe speciaal Kerstmis is. Het was moeilijk om degene te zijn - in naam van de feestdag - die ingaat tegen Carey.”