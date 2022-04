Mariah Carey geeft masterclass om kennis te delen

Celebrities Snoop Dogg als dj en een Franse topchef als cateraar: huwelijk Brooklyn Beckham wordt hét sterrene­vent van het jaar

Op zaterdag is het zover: Brooklyn Beckham (23) en Nicola Peltz (27) geven elkaar het jawoord. Eén ding is alvast zeker: goedkoop is het huwelijk van de jonge tortelduifjes niet. Daarnaast nodigde het koppel ook heel wat bekende gasten uit. Wie komt er allemaal langs? Wie heeft de bruidsjurk van de actrice ontworpen? En wie verzorgt de catering? Dat is alles wat we tot nu toe weten.

9 april