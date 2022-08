Mariah Carey eert Olivia Newton-John: “Ze was één van de vriendelijkste, meest genereuze en liefste personen die ik ook ontmoette”

Mariah Carey wijdt online een reeks tweets aan de overleden Olivia. Ze begint haar ode aan de ster met hoe ze haar als kind al inspireerde. “Ik werd verliefd op Olivia’s stem toen ik een klein meisje was en ‘I honestly love you’ hoorde. Liedjes als ‘Magic’, ‘Suddenly’ en ‘Have you never been mellow’ lieten haar karakteristieke stem schitteren. En toen was er ‘Grease’. Ik was geobsedeerd.”

Een jonge Mariah raakte helemaal in de ban van de hitfilm en verkleedde zich tijdens Halloween zelfs als Olivia’s personage Sandy. “Jaren later liep dé Olivia Newton-John op het podium tijdens mijn concert in Melbourne. We zongen samen luidkeels ‘Hopelessly devoted to you’. Dat moment zal ik nooit vergeten.” Aan die mooie woorden voegt de zangeres een sfeerbeeld van die avond toe.

Maar dat optreden was niet de enige avond die Mariah met Olivia doorbracht. “Ik was vereerd om meerdere malen in haar bijzijn te mogen zijn. Ze was één van de vriendelijkste, meest genereuze en liefste personen die ik ook ontmoette. Ze zal worden gemist. Ze zal herinnerd worden. Ze zal geliefd worden. Olivia, ik hou van je.”

