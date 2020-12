Mariah Carey: “Als kind werd mijn kerst altijd wel door iemand verpest”

Celebrities “Toen ik 12 jaar oud was, probeerde mijn zus me aan een pooier te verkopen”: Mariah Carey schrijft zorgen van zich af in nieuwe biografie

30 september “Zingen was voor mij een manier om te ontsnappen, en schrijven was een manier om alles te verwerken”, schrijft Mariah Carey (50) in haar kersverse biografie ‘The Meaning of Mariah Carey’. “Er zat wel vreugde in, maar voornamelijk was het een manier om te overleven. Nog steeds.” Want ja, je zou het misschien niet zeggen, wanneer je haar ziet schitteren in glamoureuze outfitjes en op hoge hakken, maar de zangeres heeft wel degelijk diepe dalen gekend. Van een controlerende ex tot gewelddadige familieleden en een geheim grunge-album: Mariah heeft wel degelijk wat te verwerken.