Margot Robbie laat zich uit over de #MeToo-toestand in Hollywood: “Mensen als Harvey Weinstein profiteren van de ‘grijze zones’”

“Het is een groot schip om te keren”, zei ze. “Volgens mij is het niet opgelost, maar het gaat zeker de goede kant uit.” Margot benadrukte dat het ‘grootste probleem’ seksuele intimidatie op het werk is, want dat wordt nog te vaak gezien als een grijze zone. Ze gaf toe dat ze niet wist waarover de beweging ging, totdat de film ‘Bombshell’ uit 2019 op haar pad kwam. Die prent vertelt het verhaal van vrouwen die seksuele intimidatie ondervonden op de werkvloer bij ‘Fox News’. “Ik realiseerde me dat ik als vaste waarde in de industrie de definitie van seksuele intimidatie niet kende. Dat is schokkend en verschrikkelijk. Het choqueerde me hoe vaak zo'n situatie zich afspeelt in een grijs gebied. Roger Ailes of Harvey Weinstein, ze profiteerden ervan. De situatie is niet zwart-wit.”