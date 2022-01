Marc-Marie Huijbregts betrapt inbrekers op heterdaad

Showbizz Wie is Tim Hofman, de man die de beerput van 'The Voice of Holland' opentrok?

Wie is presentator Tim Hofman (33)? Zijn naam duikt te pas en te onpas op wanneer het over de wantoestanden bij ‘The Voice of Holland’ gaat. Onderzoek van zijn YouTube-programma ‘BOOS’ zorgde ervoor dat het schandaal aan het licht kwam, en dan moet het donderdag nog verschijnen. De presentator is daarmee trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Van grensoverschrijdend gedrag in ‘De Villa' tot het kinderpardon voor asielkinderen: Hofman beroert geregeld de samenleving.

