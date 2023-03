Mannenverslindster, eersteklas geldwolf en gemeen tot op het bot: dit was Big Kathy, de grootmoeder van Paris Hilton

CELEBRITIES Ed Sheeran openhartig over drugs- en alcoholpro­ble­men: “Ik wilde niet meer leven”

Ed Sheeran (32) heeft zich van zijn meest openhartige kant laten zien. In een interview met ‘Rolling Stone' heeft de Britse zanger het over zijn drank- en drugsgebruik uit het verleden. Ook vertelt hij over zijn donkere periodes. Op een bepaald moment was de singer-songwriter zo depressief, dat hij niet meer wilde leven. “Ik verdronk in de golven en kwam er niet meer uit.”