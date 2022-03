Måneskin-bassiste Victoria daagt Instagram opnieuw uit met topless foto

Victoria De Angelis, die ondertussen 3,5 miljoen volgers heeft op het platform, deelt wel vaker pikante foto’s op sociale media. In augustus 2021 deelde De Angelis ook al een topless foto op Instagram. Op de foto, die ondertussen verwijderd is, was te zien hoe Victoria zonder bovenkleding in de natuur vertoefde. “Dag vrij, tieten eruit”, klonk het destijds in het onderschrift. De post in kwestie kreeg op minder dan twee dagen tijd 1,3 miljoen hartjes en meer dan 10.000 reacties. En ook als we door haar feed scrollen, zien we hier en daar een streepje bloot terug.