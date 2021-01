Mandy Moore over haar onverwachte zwangerschap: “Pas toen die eerste 12 weken voorbij waren, kon ik weer opgelucht ademhalen”

Mandy Moore en haar man Taylor Goldsmith worden binnenkort voor de eerste keer mama en papa. In een interview met Romper vertelt de zangeres nu wat meer over haar zwangerschap. Zo had ze moeilijkheden om zwanger te worden en vlak voor ze in verwachting was, had ze zelfs nog een afspraak bij een specialist. Dokters dachten namelijk dat ze endometriose had en dat ze vooraleer ze zwanger kon worden eerst een operatie moest ondergaan. “Ik was volledig voorbereid op de operatie”, vertelt Moore in haar interview met Romper.