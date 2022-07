Manager bedreigde slachtoffers van R. Kelly: “Intimidatie om te doen zwijgen”

Celebrities Victoria Beckham amuseert zich in karaokebar met klassieker van Spice Girls

Victoria Beckham (48) heeft zich kostelijk geamuseerd in een karoakebar. Dat is te zien op beelden die haar echtgenoot David (47) op Instagram deelde. Beckham zingt met veel enthousiasme het nummer ‘Stop’ van de Spice Girls. Voor de gelegenheid brengt ze zelfs nog wat originele danspasjes uit de muziekvideo. Fans hopen alvast op een reünie van de groep, al vermoeden we dat het mini-optreden van ‘Posh Spice’ slechts eenmalig was. “Ik doe dit alleen voor jou”, liet ze David al weten.

