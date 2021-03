Man probeert huis Kim Kardashian binnen te dringen en beweert haar echtgenoot te zijn

CelebritiesEen man die beweerde Kanye West (43), de echtgenoot van Kim Kardashian (40), te zijn, heeft vorige week geprobeerd in te breken in het huis van de realityster in Californië. De 24-jarige man werd tegengehouden door haar bewakers, zo schrijft Page Six.

Kardashian scherpte haar persoonlijke bewaking aan in 2016, toen ze op een brutale manier werd overvallen tijdens haar verblijf in Parijs. En niet zonder reden, zo bleek dus maar weer. De bewakers droegen de man over aan de politie die hem 72 uur lang onder psychiatrisch toezicht hield. Dat wist een bron dicht bij Kardashian te vertellen aan Page Six.

De man, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, was juist langs de hoofdpoort gegaan toen hij rond 18.30 uur werd tegengehouden in Hidden Hills. Gevraagd naar de reden van zijn onaangekondigde bezoek, beweerde hij Kardashian te kennen en zelfs haar echtgenoot te zijn.

Volledig scherm Het optrekje van Kim Kardashian in Hidden Hills, Californië. © Brunopress

Op vrije voeten

Het is niet bekend of Kim, die momenteel in scheiding ligt met haar echtgenoot Kanye West, en haar kinderen thuis waren op het moment dat de man het terrein probeerde te betreden. Woordvoerders van de realityster wilden niet reageren. De politie van Los Angeles heeft de indringer aangeklaagd wegens huisvredebreuk, maar volgens TMZ is hij inmiddels weer op vrije voeten.

Sinds de overval in Parijs, waar Kardashian in 2016 vastgebonden wed en onder schot werd gehouden, heeft de realityster haar beveiliging sterk aangescherpt. Sindsdien is ze vastbesloten om zoiets nooit meer te laten gebeuren. “Thuis heb ik meerdere beveiligers. Ik heb iemand nodig aan elke kant van mijn huis”, zei ze in 2018. “Ik woon in een gated community en ze staan direct bij de ingang.”

