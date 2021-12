Man getuigt op proces Ghislaine Maxwell dat zijn ex-vriendin als tiener seks had met Jeffrey Epstein

De voormalige vriend van Carolyn, het pseudoniem een van de vier vrouwen die Ghislaine Maxwell, hebben aangeklaagd, heeft getuigd op het proces tegen de partner van de overleden pedofiel Jeffrey Epstein. De man zei dat zijn ex, Carolyn, als tiener seks had met Epstein en dat hij zelf vaak minderjarige meisjes naar de miljardair bracht.

De 59-jarige Ghislaine Maxwell wordt omschreven als de rechterhand van Jeffrey Epstein. Ze wordt beschuldigd van het ronselen van tienermeisjes voor wijlen Epstein tussen 1994 en 2004 zodat hij ze kon misbruiken. Ze riskeert een gevangenisstraf tot 80 jaar, als ze wordt veroordeeld voor sekshandel en meineed. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel, nog voor hij voor de rechter zou moeten verschijnen voor sekshandel. Volgens haar advocaten moet Maxwell nu als zondebok boeten voor de misdaden van Epstein. Volgens de aanklagers waren de twee “partners in crime”.

Een van de vrouwen die Maxwell beschuldigt, is Carolyn. Carolyn “werkte voor Jeffrey” tussen haar 14 en 18 jaar, zo zei haar ex-vriend die getuigde onder het pseudoniem Shawn. Hij voegde eraan toe dat hij Carolyn en andere minderjarige vriendinnen vaak met de auto naar het verblijf van Jeffrey Epstein voerde. Ze kwamen volgens hem terug met biljetten van honderd dollar in hun handen.

Shawn getuigde dat hij erbij was toen hun gezamenlijke vriendin Virginia Roberts (tegenwoordig Virginia Giuffre) voor het eerst Carolyn vertelde over een grote kans om veel geld te verdienen. Soms was hij ook aanwezig wanneer Maxwell belde om massagesessies in te plannen. “Ze was nog een kind”, zei Shawn over zijn toenmalige partner. Ze “had maar twee banen ooit. Ze werkte bij Arby’s en ze werkte voor Jeffrey”. Arby’s is een Amerikaanse fastfoodketen.

Volledig scherm Getuige 'Carolyn' met op de voorgrond beklaagde Ghislaine Maxwell. © REUTERS

Shawn gaf toe dat hij Epstein of Maxwell nooit zelf had gezien, maar bevestigde wel dat Carolyn de handlanger van de miljardair enkel bij haar achternaam noemde. Carolyn had dat eerder zelf dinsdag al gezegd in haar eigen getuigenis op het proces en suggereerde zo dat ze de voornaam Ghislaine “niet kon lezen”.

Carolyn was de derde van vermoedelijk vier vrouwen die op het proces tegen Maxwell getuigen. Ze barstte in tranen uit tijdens het kruisverhoor, toen advocaten van de verdediging suggereerden dat haar drugsverslaving haar getuigenis zou kunnen hebben beïnvloed.

Vorige week getuigde ook ‘Jane’ al. Ze beweerde dat ze Epstein en Maxwell in 1994 op een zomerkamp in Michigan ontmoette. Ze was toen 14. Ze getuigde dat het misbruik door Epstein toen, op die jonge leeftijd, begon en nog drie jaar zou doorgaan.

Volledig scherm Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell toen ze veel jonger waren. © Photo News

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be. Met vragen over geweld, misbruik of kindermishandeling kan je telefonisch, via chat of e-mail terecht bij 1712. Medewerkers van 1712 luisteren naar je verhaal en geven informatie over hulpverlening, politie en justitie.