Man die sprekend op Dwayne ‘The Rock’ Johnson lijkt wordt overal behandeld als ster: “Eerst snapte ik niet waarom”

Muratore vond het vreemd dat iedereen hem maar om foto’s bleef vragen. “Overal spraken ze me aan. Op straat, in de fitness, in restaurants, op het strand... Iemand achtervolgde me zelfs voor een kwartier lang”, vertelt hij aan de Daily Mail. “Heel stresserend vond ik dat.”

Zo’n tien jaar geleden merkte een vriend van hem voor het eerst op dat hij op The Rock leek. “Zelf zag ik dat niet, maar eens hij dat zei, kon ik de gelijkenissen wel zien.” Sindsdien ging het van kwaad naar erger. “Iedereen behandelt me als een ster. Zelfs als ze Dwayne nét in de bioscoop hebben gezien, denken ze nog dat ik hem ben. Ik was in een cinema en had net een film gezien waar hij in meespeelde. Enkele kinderen begonnen te schreeuwen dat hij in de zaal zat. Ze hadden het over mij. Iedereen probeerde toen een foto van mij te maken.”

“Ik zeg niet vaak dat ze het mis hebben”, geeft hij toe. “Want mensen worden er zo blij van. Ik zou hem wel eens graag in het echt ontmoeten.” Het is Antonio’s droom om als body double van The Rock mee te doen in films. Daarvoor liet hij zelfs een paar extra tattoo’s zetten, die de acteur ook heeft. Vijftig, om precies te zijn. Hij werkt al part-time als acteur, maar kon nog geen rol als dubbelganger strikken. “Bijna had ik zo’n rol beet”, meent hij. “Maar de pandemie gooide roet in het eten.”

“Ik ben blij dat ik op hem lijk”, besluit Muratore. “Want hij is een heel vriendelijke persoon, en een kampioen in de sport én in zijn carrière. Er zijn ergere beroemdheden waar je de dubbelganger van kan zijn.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.