Man die rechtszaak aanspant tegen Gwyneth Paltrow getuigt: “Ze was heel boos en probeerde schuld op mij af te schuiven”

Celebrities Twee druppels haar vader, maar ze heeft niets meer met hem te maken: hoe gaat het vandaag met Suri Cruise?

Wie één blik op haar werpt, weet meteen wie haar vader is. Suri Cruise (16), die zich zelden laat zien voor de camera’s, floreert op alle gebieden. Momenteel is ze samen met mama Katie Holmes (44) volop bezig met de volgende grote stap in haar leven: het vinden van een universiteit. Heeft daar absoluut geen aandeel in: papa Tom Cruise (60), die alle contact met haar weigert. Hoe is hun relatie geïmplodeerd? En is ze écht wel verlost uit de klauwen van Scientology? Zo gaat het vandaag met de ‘verloren dochter’ van Hollywood.