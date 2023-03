Man die rechtszaak aanspande tegen Gwyneth Paltrow getuigt: “Ze probeerde mij agressief de schuld te geven”

CELEBRITIES Advocaat van ‘Mar­vel’-ac­teur Jonathan Majors over arrestatie voor wurging en mishande­ling: “Hij is zelf het slachtof­fer”

Jonathan Majors (33), vooral bekend van ‘Creed III’ en verschillende ‘Marvel’-films, is zaterdagavond in New York gearresteerd voor wurging, mishandeling en intimidatie. Hij zou betrokken zijn bij een huiselijke ruzie, waarbij een 30-jarige vrouw lichtgewond raakte. Priya Chaudhry, de advocaat van de Amerikaanse acteur, beweert echter dat hij het slachtoffer is van het incident. “We verwachten dat alle aanklachten spoedig zullen worden ingetrokken.”