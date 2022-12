Man die hondenuitlater van Lady Gaga neerschoot krijgt 21 jaar cel

Celebrities “Dit is een meester­werk”: Pink spendeert 4750 euro aan abstract schilderij, gemaakt door chimpansee

Nee, men wordt niet voor aap gehouden. Popster P!nk (43) is écht een fan van apenkunst. Zo had de ‘Just Give Me a Reason’-zangeres maar liefst 5000 dollar (4750 euro) over voor een abstract schilderij dat gemaakt werd door een chimpansee.

