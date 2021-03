Man die de vader van Nicki Minaj aangereden heeft aangeklaagd voor 125 miljoen euro

“Ik ben nog altijd aan het weglopen”: dochter neemt Gordon Ramsay stevig te grazen in virale Tik­Tok-vi­deo

19 maart Een smerige grap uithalen bij één van de meest opvliegende tv-koks ter wereld? Dat is durven. En toch is dat exact wat dochter Tilly (19) deed bij haar beroemde papa, de Britse topchef en presentator Gordon Ramsay (54). Het enige wat ze ervoor nodig had, is een flesje water, een ei… en een paar goede loopschoenen. “Ik ben nog altijd aan het weglopen”, schrijft Tilly bij de TikTok-video van haar stunt. Die gaat nu viraal.