Mama van Honey Boo Boo praat openlijk over drugsverleden: “Ooit gaf ik 900.000 dollar uit op één jaar”

CelebritiesAlana Thompson, beter bekend als Honey Boo Boo, en haar mama June Shannon (41) zijn niet bepaald twee handen op één buik. De twee hadden elkaar al meer dan een jaar niet gesproken, maar in ‘Mama June: Road to Redemption’, de realityshow van haar moeder, gaat het 15-jarige meisje de confrontatie met haar aan. “Je weet niet hoe vaak ik mezelf in slaap gehuild heb”, klinkt het onder meer in het gesprek.

“Het was ontzettend moeilijk, want je was er niet voor mijn eerste dag op het middelbaar. Iets wat voor mij ontzettend belangrijk was”, vertelt de 15-jarige Honey Boo Boo terwijl ze haar tranen amper kan bedwingen. “Het was vreselijk dat mijn mama niet in de buurt was op dat moment.” Alana en haar mama June hebben namelijk al een hele tijd geen contact meer. Nadat het huwelijk van haar moeder met ‘Sugar Bear’ op de klippen liep, raakte Shannon al snel verslaafd aan verboden substanties. Op een gegeven moment werd ze bovendien gearresteerd voor drugsbezit en raakte ze de voogdij over haar dochter kwijt.

900.000 dollar aan drugs

In hun gesprek geeft Honey Boo Boo nog toe dat de drugsverslaving van haar moeder erg pijnlijk was voor haar en haar halfzus Lauryn ‘Pumpkin’ Shannon. “Ik ben dankbaar dat Pumpkin er was voor mij, maar waarom was jij er niet toen ik je zo hard nodig had?”, klonk het meer tijdens hun reünie. Mama June gaf vervolgens toe dat ze ziek was en dat ze niet voor zichzelf kon zorgen. “Ik weet dat ik egoïstisch geweest ben, maar ik wil er alles aan doen om het weer goed te maken”, vertelt Shannon openhartig in ‘Mama June: Road to Redemption’. Het is bovendien niet de eerste keer dat de mama van Honey Boo Boo zo eerlijk is over haar drugsverleden. In een recent interview gaf ze onder meer toe dat ze op een jaar tijd 900.000 dollar (757.225 euro) aan drugs heeft uitgegeven.

Dat de situatie op een gegeven moment wel heel dramatisch was, blijkt uit nog enkele uitspraken van haar dochter. “Je weet niet hoe vaak ik mezelf in slaap gehuild heb. Ik heb je zelfs liggen sms’en, maar ik kreeg nooit een reactie. Ik wist zelfs niet of je nog in leven was of niet.” De vraag is dan ook of de relatie tussen moeder en dochter nog te herstellen valt...

Honey Boo Boo en haar mama werden in 2012 bekend door het programma ‘Toddlers & Tiaras’, waarin moeders hun kinderen het hele land door sleepten om mee te doen aan zogenaamde mini-missverkiezingen. De show liep als een trein van 2012 tot 2014 en het was vooral Alana die met alle aandacht ging lopen. Omdat het meisje zo populair was, kreeg ze met ‘Here Comes Honey Boo Boo’ al snel haar eigen show. Enkele jaren later was het de beurt aan haar moeder. Nadat ze sterk was afgevallen, kreeg ze in 2015 haar eigen programma ‘Mama June: From Not to Hot’ en ook nu is ze weer te zien op het scherm in de realityreeks ‘Mama June: Road to Redemption’.

LEES OOK: