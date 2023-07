Mama van Beyoncé krijgt dieven over de vloer: inbrekers gaan met 1 miljoen cash aan de haal

Niet de eerste keer

De inbraak zelf werd afgelopen woensdag al ontdekt. Een medewerker van Tina Knowles merkte op dat de kluis verdwenen was. De moeder van Beyoncé, die in de afgelopen weken wel vaker op de concerten van haar dochter gespot werd, was niet aanwezig op het moment van de inbraak. Van de dieven zelf is er geen spoor. De politie van Los Angeles is wel een onderzoek opgestart. Ook hebben ze al enkele buren van Knowles’ ondervraagd.

Het is niet de eerste keer dat de moeder van Beyoncé slachtoffer is van dergelijke praktijken. Enkele maanden geleden arresteerden agenten al een man nadat deze Knowles’ woning beschadigd had. De persoon in kwestie had met stenen naar de brievenbus van Tina Knowles gesmeten. Agenten zijn er destijds wel in geslaagd om de man op te pakken. Volgens ooggetuigen gedroeg hij zich erg vreemd. Als gevolg werd hij dan ook tijdelijk opgenomen in een psychiatrische instelling. Knowles zelf weigerde op haar beurt om een klacht in te dienen.