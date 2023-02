Mama June van ‘Here Comes Honey Boo Boo’ stapt in huwelijksbootje

CelebritiesJune Shannon (43), beter bekend als ‘Mama June’ sinds haar markante passages in realityreeksen als ‘Toddlers & Tiaras’ en ‘Here Comes Honey Boo Boo’, is officieel van het straat. Ze trouwde afgelopen weekend met Justin Stroud, met de zegen van haar vier dochters, waaronder Alana ‘Honey Boo Boo’ Thompson (17).

Het is al een decennium geleden dat ‘Mama June’ Shannon en Alana ‘Honey Boo Boo’ Thompson uitgroeiden tot wereldfenomenen. Het begon allemaal met ‘Toddlers & Tiaras’, waarin de mollige kleuter met grote mond en de moeder met bedenkelijke opvoedmethodes heel wat stof deden opwaaien. Het duo trok zoveel kijkcijfers, dat er verschillende andere realityreeksen volgden met Mama June en Honey Boo Boo in de hoofdrol: ‘Here Comes Honey Boo Boo’, ‘Mama June: From Not to Hot’, ‘Mama June: Road to Redemption’, en recent ‘Mama June: Family Crisis’.

Doorheen de jaren kwam het tot kletterende ruzie tussen moeder en dochter, nadat June verslaafd geraakte aan drugs. Ondertussen hebben ze zich verzoend en gaat het veel beter met Mama June. Ook op liefdesvlak...

Mama June heeft het afgelopen weekend haar jawoord gegeven aan haar grote liefde Justin Stroud. En dat al voor de tweede keer. De realityster trouwde vorig jaar in maart al met Stroud in alle geheim, maar enkel in het gemeentehuis. Dat deden ze nadat zij hem een aanzoek had gedaan. “Het is 2022, de vrouw kan ook de man ten huwelijk vragen!”, zei ze daarover. Voor deze trouwpartij wilde het echtpaar een feest met alles erop en eraan. De bruiloft ging door op een romantisch strand in Florida, waar de familie vroeger veel tijd heeft doorgebracht.

Volledig scherm Mooie reünie: June en haar dochters Anna 'Chickadee' Cardwell, Alana 'Honey Boo Boo' Thompson, Lauryn 'Pumpkin' Efird, en Jessica 'Chubbs' Shannon zijn voor het eerst samen sinds 2014. © Christine Salvador/WE tv

En deze keer waren Mama Junes dochters, waaronder Alana ‘Honey Boo Boo’ Thompson, wel aanwezig. Vorig jaar lekte uit dat zij en zussen Lauryn ‘Pumpkin’ Efird, Jessica ‘Chubbs’ Shannon and Anna ‘Chickadee’ Cardwell niet uitgenodigd waren op de burgerlijke trouw. Maar nu begeleidden de vier zussen hun moeder naar het altaar. “Het is de eerste keer sinds 2014 dat we samen zijn als gezin”, zegt June. “Het is heel speciaal om te trouwen op de plaats waar we zoveel herinneringen samen hebben opgebouwd.”

Volledig scherm De dochters van Mama June, waaronder Honey Boo Boo (links), waren deze keer wel van de partij op de strandceremonie. Op de burgerlijke trouw waren ze niet uitgenodigd. © Christine Salvador/WE tv

Het liefdesparcours van Mama June voor dit huwelijk was op z’n zachtst uitgedrukt hobbelig. Ze was voorheen samen met Mike ‘Sugar Bear’ Thompson, de vader van Honey Boo Boo. Daarna had ze een relatie met Mark McDaniel, de vader van Anna Cardwell. Hij vloog tien jaar achter de tralies omdat hij dochter Anna seksueel misbruikt heeft toen zij amper 8 jaar oud was. Ook huidige hubbie Justin Stroud is geen onbeschreven blad: vorig jaar nog werd hij vrijgelaten uit de gevangenis. Daar moest hij een straf van een maand uitzitten voor drugsbezit.

Volledig scherm © Christine Salvador/WE tv

