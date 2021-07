Mama Britney Spears haalt uit naar Jamie: “Dat gewelddadige incident heeft de relatie met zijn dochter verpest”

CelebritiesOok Lynne Spears (66) mengt zich in de strijd om onafhankelijkheid van haar dochter Britney (39). In de media houdt ze de lippen stijf op elkaar, maar in de rechtbank laat ze zich wél gelden. En daarbij moet vooral haar ex Jamie (69) het ontgelden.

Britney Spears doet er momenteel alles aan om haar vader als bewindvoerder te laten ontslaan. Daarvoor diende haar kersverse advocaat een verzoek in bij de rechtbank. En ook mama Lynne doet een duit in het zakje. In rechtbankdocumenten vertelt ze dat de relatie tussen haar dochter en haar ex “tot niets anders dan angst en haat is verworden", langs de kant van Britney dan. Volgens Lynne heeft een gewelddadig incident tussen Jamie Spears en z'n kleinzoons daar alles mee te maken. “Lynne Spears beschrijft in haar verklaring een ‘fysieke confrontatie' tussen meneer Spears en de minderjarige kinderen van Britney als ‘afschuwelijk en onvergeeflijk’, en een gebeurtenis die wat er nog overbleef van een relatie tussen hen vernietigd heeft.”

In augustus 2019 kreeg Jamie een contactverbod na een incident met Sean Preston, de 15-jarige zoon van de zangeres. “Britney bracht de jongens op de avond van 24 augustus naar het huis van Jamie”, vertelde een bron aan Us Weekly. “Jamie en Sean Preston maakten ruzie en Sean - die zich onveilig voelde - sloot zichzelf op in een kamer. Jamie brak de deur open en schudde Sean Preston door elkaar.” Jayden zag alles gebeuren. Toen papa Kevin dat te weten kwam, vroeg hij een contactverbod aan. Jamie mag zijn kleinzonen drie jaar lang niet zien. Maar ook voor Britney waren er gevolgen. Zo moet er steeds een volwassene aanwezig zijn wanneer de zangeres haar zoons ziet, en werd ook de voogdijregeling aangepast. De jongens zijn nu dertig procent van de tijd bij Britney en zeventig procent van de tijd bij Kevin.

En dus besluit Lynne dat Jamie niet geschikt is als bewindvoerder. “Het is duidelijk voor mij dat James P. Spears incapabel is om de belangen van mijn dochter voor die van hemzelf te stellen, zowel op een professioneel als een persoonlijk niveau. Dat hij aanblijft als bewindvoerder is niet in het belang van mijn dochter."

