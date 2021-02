Makers ‘Late Late Show’ willen niet dat James Corden stopt: “Ze bieden het dubbele van zijn miljoenensalaris”

Heimwee

James nam in 2015 het stokje over van Craig Ferguson en verhuisde speciaal voor de ‘Late Late Show’ naar de Verenigde Staten met zijn vrouw en - toen nog - twee kinderen. Inmiddels heeft hij een derde kind gekregen in 2017. De motivatie om te stoppen ligt naar verluidt in de familiesfeer. “We hebben heimwee naar Engeland”, geeft de presentator toe. “Dat gevoel is alleen maar sterker geworden tijdens de lockdown. En ik heb persoonlijk het overweldigende gevoel dat mijn familie al veel te lang naar mijn pijpen danst. Het wordt tijd dat ik in functie van hen ga leven, en niet andersom.”