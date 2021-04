Make-upartiest ontkent dat Britney Spears zélf boodschap op sociale media schreef: “Ik wist het meteen”

Geen slachtoffer

Fans wijzen met de vinger naar Britney’s social media manager Cassie Petrey, die de post in elkaar gestoken zou hebben - al wordt dat door verschillende bronnen ontkend. Ook Billy Brasfield, die in 2012 en 2013 voor de zangeres werkte als make-upartiest, gelooft niet dat Britney het bericht zelf geschreven heeft. “Ik wist meteen dat zij dat niet was", vertelde hij aan Page Six. “Ik heb haar daar een sms’je over gestuurd, en ze heeft me vorige avond geantwoord. Wat zo verontrustend was aan dat bericht op sociale media, is dat haar fans en de ‘Free Britney’-beweging daarin gehekeld worden.” En hij vervolgde: “Ze houdt er niet van om een slachtoffer te zijn, dat heeft ze nooit gewild. Ze ziet zichzelf ook niet als slachtoffer. Ze beschouwt zichzelf als een overlever, die de hele situatie met geduld en strategie heeft aangepakt."