Maisie Williams toont haar nieuwe look

Maisie Williams had tijdens de Brit Awards de eer om de Global Icon Award uit te reiken aan Taylor Swift en koos voor een heel nieuwe look. De Britse actrice had in het verleden wel al eens haar donkere haren geblondeerd, maar nu heeft Maisie ook haar wenkbrauwen gebleekt. Vooral omdat haar volle donkere wenkbrauwen niet zo prominent meer aanwezig waren, zag Maisie eruit als een totaal andere persoon.

De nieuwe look heeft er natuurlijk mee te maken dat Maisie voor de reeks ‘Pistol’ over de Sex Pistols in de huid kruipt van model en punkicoon Pamela Rooke/Jordan. En die heeft natuurlijk kenmerkend wit haar en dito wenkbrauwen. De actrice loopt al enkele weken rond met haar nieuwe look, maar toonde die voor het eerst aan de camera’s tijdens de Brit Awards.

Maisie werd bekend in 2011 door haar rol als Arya Stark uit ‘Game of Thrones’. De actrice was toen amper 14 jaar oud en zag eruit als een typische Stark, met donker haar en donkere wenkbrauwen. In de jaren na ‘Game of Thrones’ zagen we al dat Maisie geregeld haar haren in een andere kleur verft. Maar haar nieuwste look is wel heel bijzonder.