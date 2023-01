Maggie ‘Janice’ Wheeler over de biografie van haar ‘Friends’-collega Matthew Perry: “Hij heeft het ondenkbare overleefd”

Volgens Wheeler bestaat ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’ uit heel wat “verrassende onthullingen”. Een uitspraak die alvast niet overdreven is, want Perry heeft het in zijn memoires onder meer over zijn drugsgebruik. Zo is de dikke darm van de ‘Friends’-acteur op een bepaald moment gesprongen waardoor hij twee weken in een coma gelegen heeft. Nadien heeft hij ook nog eens vijf maanden in het ziekenhuis doorgebracht en moest hij ook gedurende negen maanden met een stomazak leven.