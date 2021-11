Madonna zorgt alweer voor controverse, dit keer door te poseren met een mes tegen haar keel

Celebrities Dan toch meer dan vrienden? Kim Kardashian en Pete Davidson zouden officieel een koppel zijn

Volgens Page Six zouden Pete Davidson (28) en Kim Kardashian (41) dan toch wel echt een koppel zijn. Na weken van speculatie zou een bron dichtbij Kardashian en Davidson hebben bevestigd dat ze meer zijn dan gewoon goede vrienden. Gisteren werden ze ook hand in hand gespot in Palm Springs. De vonk tussen de twee zou zijn overgeslagen tijdens Kim’s gastoptreden in het programma ‘Saturday Night Live’, waar Pete de host van is.

19 november