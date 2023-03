Madonna zoenend op Instagram met bokser Josh Popper

Celebrities ‘Pirates of the Caribbean’-producer Jerry Bruckhei­mer prijst Johnny Depp: “Ik zie hem graag terugkeren als Jack Sparrow”

‘Pirates of the Caribbean’-producer Jerry Bruckheimer (79) heeft het in een interview nogmaals opgenomen voor Johnny Depp (59). De Hollywood-ster werd ontslagen uit de franchise rond Jack Sparrow, naar verluidt omwille van de rechtszaak rond huiselijk geweld die z'n ex Amber Heard (36) tegen hem aanspande. “Of hij terug kan keren in de filmreeks? Dat moet je aan Disney vragen”, aldus Bruckheimer.