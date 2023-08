Madonna woonde ‘Renaissance’-tournee van Beyoncé bij: “Bedankt voor de geweldige show”

Celebrities “Snikkend bonkte ze op zijn borst”: Meryl Streep werd voor het leven getekend na tragisch liefdesdra­ma

Van Robert Redford tot Jeremy Irons, van Philip Seymour Hoffman tot Pierce Brosnan... In haar lange carrière heeft Meryl Streep (74) een eindeloze rij mannelijke tegen- spelers gehad. Dat is in de realiteit wel even anders. Er zijn volgens weekblad ‘Primo’ slechts twee mannen die het hart van de Amerikaanse actrice wisten te veroveren. Voor ze haar huidige echtgenoot Don Gummer (76) leerde kennen, beleefde Meryl een intense liefde die op een verschrikkelijke manier eindigde...